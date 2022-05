Im Justizstreit zwischen dem Charité-Professor und Coronaexperten Christian Drosten und dem Hamburger Physikprofessor Roland Wiesendanger hat das Landgericht Hamburg erneut zugunsten des Mediziners entschieden. Wiesendanger darf Drosten damit weiterhin keine Täuschung der Öffentlichkeit über den Ursprung der Coronapandemie vorwerfen.

Das Gericht bestätigte am Freitag eine im März erlassene einstweilige Verfügung gegen Wiesendanger, teilte ein Gerichtssprecher mit. Konkret geht es um Äußerungen des Physikers im Interview mit dem Magazin »Cicero«. Wiesendanger ist ein Anhänger der sogenannten Laborthese, nach der das Virus in einem chinesischen Labor gezüchtet worden ist.

In dem Artikel »Stammt das Coronavirus aus dem Labor? – ›Herr Drosten hat Politik und Medien in die Irre geführt‹« hatte sich Wiesendanger vor allem auf einen offenen Brief bezogen, den 27 Virologen am 19. Februar 2020 in der Fachzeitschrift »The Lancet« veröffentlicht hatten. Darin hatten die Forscher die Behauptung, das Virus habe keinen natürlichen Ursprung, als Verschwörungsglauben zurückgewiesen. Nach Erscheinen des Interviews in »Cicero« hatte Drosten Wiesendanger abgemahnt und die einstweilige Verfügung erwirkt.

Wiesendangers Anwalt beruft sich auf Meinungsfreiheit Wiesendangers Anwalt Lucas Brost hatte in der Verhandlung am Landgericht laut der Nachrichtenagentur dpa an das Gericht appelliert, die Tragweite der Diskussion zu berücksichtigen. »Das die Bevölkerung meistbewegende Thema der letzten zwei Jahre muss in maximaler Meinungsfreiheit diskutiert werden«, sagte Brost. Drostens Anwalt Gernot Lehr sagte dagegen, sein Mandant führe diese Diskussion in aller Breite.

Bild vergrößern Physiker Wiesendanger mit Anwalt Brost Foto: Markus Scholz / dpa

Nach Ansicht des Gerichts fehlt die Grundlage für den Vorwurf, Drosten habe die Öffentlichkeit gezielt – also vorsätzlich und wider besseres Wissen – getäuscht. Der Virologe habe erklärt, dass weder die Laborthese noch die These eines natürlichen Ursprungs widerlegt oder bewiesen werden könne. Es spreche nur mehr für die letztere Annahme. Der offene Brief in »The Lancet« genüge nicht, um den Vorwurf zu begründen, sagte der Vorsitzende Richter Florian Schwill. »Da fehlt es an hinreichenden Anknüpfungspunkten.«

Ursprünglich war Drosten nach Angaben des Richters gegen sechs Äußerungen von Wiesendanger vorgegangen. Aber in nur zwei weiteren Fällen war der Virologe erfolgreich. Der Nanowissenschaftler darf unter anderem nicht mehr behaupten, die Festlegung der Virologen im Februar 2020 auf einen natürlichen Ursprung habe »jeglicher« Grundlage entbehrt. Dass es damals gar keine Grundlage für die These vom natürlichen Ursprung gegeben habe, sieht das Gericht nicht belegt. Weitere Verhandlung am Oberlandesgericht dürfte folgen Das Gericht betonte laut NDR , dass es nicht darüber entschieden habe, welche Ursprungsthese richtig sei.

Das Urteil aus zweiter Instanz ist noch nicht rechtskräftig. Wiesendanger hat angekündigt, er werde im Fall einer Niederlage Berufung beim Hanseatischen Oberlandesgericht einlegen.