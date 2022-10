Um mit ihren Krankheiten umzugehen, wählt Applegate mitunter bewusst den Weg in die Öffentlichkeit. Ihre Krebserkrankung wurde etwa auch in Applegates Serie »Dead to Me« thematisiert. Zugleich bat sie darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Die Ursache für die Autoimmunerkrankung ist bis heute nicht geklärt.

Als sie ihre MS-Erkrankung bekannt machte, folgten etliche Unterstützungsbekundungen von Freunden und Kolleginnen. Schauspielkollegin Selma Blair, die ebenfalls an MS erkrankt ist, versicherte ihr: »Ich bin immer für dich da.«