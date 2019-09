Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen Fußballnationalspieler Christoph Metzelder. Laut einer Sprecherin steht er im Verdacht, kinderpornografische Schriften verbreitet zu haben. Am Dienstag seien Wohnräume und Büros Metzelders an zwei Düsseldorfer Adressen durchsucht worden. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Nach SPIEGEL-Informationen wurden ein PC und ein Handy Metzelders sichergestellt, das Hamburger Landeskriminalamt (LKA) wertet diese nun aus. Metzelder wollte sich laut Staatsanwaltschaft nicht zu den Vorwürfen äußern.

Metzelder soll per WhatsApp Bilder, die sexuelle Handlungen an unter 14-Jährigen zeigen sollen, an eine Frau verschickt haben. Die Empfängerin erstattete laut Staatsanwaltschaft in Hamburg Anzeige - deswegen seien die Ermittler der Hansestadt zuständig. Metzelder sei nicht festgenommen worden, sondern frei.

ARD lässt Zusammenarbeit ruhen

Metzelder lief 47-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. Er spielte für Borussia Dortmund, den FC Schalke 04 und gewann die spanische Meisterschaft mit Real Madrid. 2013 beendete er seine Karriere. Er leitet eine Werbeagentur, seine "Christoph Metzelder Stiftung" fördert Projekte für Kinder und Jugendliche. Beim TuS Haltern in Nordrhein-Westfalen trainiert er die U19-Mannschaft.

Metzelder arbeitet zudem als TV-Experte, unter anderem für die "Sportschau" in der ARD. Zuletzt war er bei der Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals im Einsatz. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky teilte mit, man werde die Zusammenarbeit ruhen lassen, bis die Vorwürfe geklärt seien.