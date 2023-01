Der Angriff löste Kämpfe unter den Häftlingen in dem großen Staatsgefängnis im Norden Mexikos nahe der Grenze zu den USA aus. Laut Medienberichten setzten Insassen Mobiliar in Brand und griffen Wärter an. Erst nach fünf Stunden konnten Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle bringen. 13 Menschen wurden nach Behördenangaben bei den Kämpfen verletzt. Unter den 17 Todesopfern sind zehn Gefängniswärter und Sicherheitsleute.