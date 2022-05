Am Donnerstag wurde dieser Mann in Berlin zu Grabe getragen. Eine Beerdigung, die von der Polizei eng begleitet wurde. Denn Mohamed R. hatte Verbindungen zu den Berliner Clans. Polizeibekannt, wie seine Brüder. Ein talentierter Boxer, wie seine Brüder. Die Hintergründe seines Todes sind ungeklärt, kein Täter ist bisher gefasst.

Mehrere Männer, ein Streit, eine Stichwaffe – am Ende war Mohamed R. tot. Gestorben mit 25 Jahren, nach einer Auseinandersetzung auf einem Berliner Volksfest in der Nacht zu Sonntag.

Knapp tausend Leute kamen auf den Friedhof in Berlin-Schöneberg, um Mohamed, genannt Momo, die letzte Ehre zu erweisen. Fast nur Männer, manche verdeckten ihre Gesichter unter Kapuzen. Auch die Polizei war da, gut 170 Beamtinnen und Beamte. Sie lenkten den Verkehr, standen an Straßenabsperrungen, beobachten das Geschehen in Zivil. Es blieb ruhig.