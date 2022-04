Ein neuer Anlauf der Cold-Case-Einheit im Landeskriminalamt hat einen bereits verurteilten Doppelmörder nun wegen dieses dritten mutmaßlichen Mordes in Untersuchungshaft gebracht, berichtet die Polizei Bonn in einer Pressemitteilung .

Der inzwischen 66-Jährige sei am Dienstag in Detmold festgenommen worden, teilt die Polizei in Bonn mit. Ein Richter habe den Haftbefehl gegen ihn bestätigt und ihn in Untersuchungshaft geschickt. Laut Pressemitteilung der Bonner Polizei war der Verdächtige bereits im Dezember 2017 für den Mord an Otto ins Visier der Ermittler geraten. Ein Haftbefehl sei nach erfolgter Prüfung jedoch wieder aufgehoben worden, da die Beweislage zunächst nicht ausgereicht habe.