1,2 Millionen Seiten Papier digitalisiert

Die 24 pensionierten Ermittler im Alter zwischen 62 und 65 Jahren hatten Altfälle seit 1970 wieder unter die Lupe genommen. Dafür seien 1,2 Millionen Seiten Papier der alten Akten digitalisiert worden.

»Mord verjährt nicht und ist eine nie endende Verpflichtung. Wir geben niemals auf«, sagte Ingo Wünsch, Chef des Landeskriminalamts NRW.

Und Reul erklärte: »Zwar ist das Projekt beendet, die Arbeit nimmt aber jetzt erst richtig Fahrt auf.« In der zweiten Phase der Ermittlungsarbeit sollen in den zuständigen Kriminalhauptstellen ebenfalls »pensionierte Expertinnen und Experten« eingesetzt werden, um die Fälle aufzuklären. »Die Früchte, die unsere Altermittler in der ersten Phase gesät haben, können bald geerntet werden«, so Reul.