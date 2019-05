Deutsche Sekte in Chile Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Ex-Arzt der Colonia Dignidad ein

Hartmut Hopp wird sich in Deutschland wegen seiner Rolle in der Colonia Dignidad keinem Strafverfahren stellen müssen. Nach gut siebeneinhalb Jahren hat die Staatsanwaltschaft Krefeld ihre Ermittlungen gegen den in Deutschland lebenden Ex-Arzt der Siedlung in Chile eingestellt.

Ein hinreichender Tatverdacht habe nicht begründet werden können, teilten die Ermittler mit. Man habe in Zusammenarbeit mit den chilenischen Strafverfolgungsbehörden alle Erfolg versprechenden Ermittlungsansätze ausgeschöpft.

Der Vorwurf, Hopp sei an der Tötung von drei im Mai 1976 in Chile verschwundenen oppositionellen Studenten beteiligt gewesen, konnte nicht bestätigt werden. Hopp hatte die Tat bestritten.

Zudem habe sich kein hinreichender Tatverdacht bei der Prüfung des Vorwurfs ergeben, Hopp habe Beihilfe zu in den Jahren von 1993 bis 1997 begangenen Sexualstraftaten des Ex-Leiters der Colonia Dignidad, Paul Schäfer, an chilenischen Kindern geleistet.

Wegen Beihilfe zum sexuellen Kindesmissbrauch war der in Krefeld lebende Hopp in einem Prozess in Chile zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft kam nun zu dem Ergebnis, die Feststellungen im damaligen Urteil des chilenischen Gerichts reichten "nicht aus, um eine nach deutschem Recht strafbare Beihilfe des Beschuldigten zu den Straftaten Paul Schäfers zu belegen".

Vergewaltigung, Folter, Mord

Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hatte bereits im vergangenen September entschieden, dass das chilenische Gerichtsurteil gegen Hopp in Deutschland nicht vollstreckt werden darf. Dass Hopp der Leitung der Colonia Dignidad angehörte und an der Gründung eines Internats mitwirkte, reiche nach deutschem Recht nicht, um eine Beihilfetat zu begründen, befand das OLG damals.

Die Krefelder Staatsanwaltschaft hatte seit 2011 gegen den deutschen Staatsbürger Hopp ermittelt. In der 1961 gegründeten Siedlung Colonia Dignidad wurden zur Zeit der chilenischen Militärdiktatur von Augusto Pinochet in den Jahren 1973 bis 1990 Menschen vergewaltigt, gefoltert und getötet. Die Siedlung war von dem aus Deutschland geflohenen ehemaligen Wehrmachtsgefreiten und Laienprediger Paul Schäfer nahe der Stadt Parral, rund 350 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago, gegründet worden.

Schäfers Schläger folterten Oppositionelle und bildeten Folterknechte für den chilenischen Geheimdienst aus. Nach dem Ende der Militärdiktatur häuften sich die Vorwürfe und Anzeigen gegen die Colonia. Außer um Kindesmissbrauch ging es auch um Steuerhinterziehung, Waffenschmuggel, Freiheitsberaubung und Drogenmissbrauch. 1991 wurde die Siedlung offiziell aufgelöst.