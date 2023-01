FBI-Ermittler: »Gierige Frauen betrogen Hunderte Opfer«

Die Frauen betrieben ein Bestattungsunternehmen in der Kleinstadt Montrose in Colorado. Dort verlangten sie laut der Anklage 1000 US-Dollar für Einäscherungen von Leichen, die niemals stattfanden. In anderen Fällen sollen sie die Einäscherung gratis angeboten haben, wenn die Angehörigen zustimmten, Teile der Leichen zu »spenden«.

Anstatt Angehörigen beizustehen, »betrogen diese gierigen Frauen Hunderte Opfer und schändeten die Körper ihrer Liebsten«, sagte der zuständige FBI-Ermittler, Leonard Carollo, in einer Mitteilung.