»Ich weiß nicht genau, was ich getan habe, ich bin einfach in Kampfmodus gegangen«, sagte Richard F. demnach weiter. »Ich weiß einfach, ich muss diesen Typen töten, bevor er uns tötet.« Nach Angaben seiner Frau hat der Vorfall bei Richard F. ein Trauma aus der Armeezeit wieder in den Vordergrund treten lassen.

Hintergründe der Tat noch offen

Richard F. war zunächst selbst festgenommen worden, da die Polizei ihn fälschlicherweise für einen Angreifer gehalten hatte. Erst nach einer Stunde sei das Missverständnis aufgeklärt worden. Der echte Angreifer befindet sich in Gewahrsam.

Ob es sich um ein Verbrechen aus Hass gegen Homo- oder Transsexuelle handelte, war zunächst unklar. Die Behörden stuften den Angriff am Sonntag noch nicht offiziell als Hassverbrechen ein, sagten aber, der 22-jährige Täter habe in jedem Fall mit einer Mordanklage zu rechnen. Das FBI schaltete sich in die Ermittlungen ein. Nach Angaben des Bezirksstaatsanwalts ist der Mann derzeit im Krankenhaus und wird in den kommenden Tagen erstmals vor Gericht erscheinen.