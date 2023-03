K. sei in der Nähe auf Jagd gewesen. Er gab an, zwei Kojoten erlegt zu haben. Sein Anwalt sprach laut »New York Post« von einem »Jagdunfall« und sagte, der Mann habe die Tiere wegen ihres Fells gehäutet. Das Jagen von Kojoten ist in Connecticut legal.

Die Staatsanwaltschaft stellt jedoch in Zweifel, ob K. tatsächlich nicht erkannt hat, dass es sich bei den Tieren um Hunde handelte, bevor er sie häutete. Der 61-Jährige muss kommenden Monat erneut vor Gericht erscheinen.