Impfling festgenommen

Der 60-Jährige soll die Coronaimpfungen seit Sommer 2021 in sächsischen Impfzentren erhalten haben. Zuerst hatte die »Freie Presse« über den Fall berichtet. Der Zeitung zufolge habe der Mann teilweise drei Impfungen an einem Tag erhalten. Erstmals sei der Magdeburger Anfang März aufgefallen. Das DRK habe daraufhin weitere Impfzentren in Sachsen vorgewarnt. Bei einem späteren Impfversuch in Eilenburg sei er dann von der Polizei festgenommen worden.