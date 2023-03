In bestimmten Fällen können Bürgerinnen und Bürger in Bayern zu Unrecht verhängte Corona-Bußgelder nun zurückfordern. Konkret geht es um Fälle, in denen Menschen zu Beginn der Pandemie zur Kasse gebeten wurden, weil sie allein oder mit Angehörigen ihres Haushalts ihre Wohnung verließen und sich im Freien aufhielten. Ende 2022 hatte das Bundesverwaltungsgericht die Ausgangssperren in Bayern für unverhältnismäßig erklärt.