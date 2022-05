Als Luftkurort und »florierende Blumenstadt« preist sich die ostfriesische Stadt Wiesmoor unweit der Nordseeküste. Am Morgen fuhr die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg in den idyllischen Urlaubsort und besuchte die »VFB Arena«, wo offenbar nicht nur Fußball gespielt wird. Die privat geführte Freizeithalle ist Sitz einer dubiosen Consultingfirma und deren Netz aus Tochtergesellschaften. Sie sollen laut den Ermittlungen tief in einen »systematischen Corona-Subventionsbetrug« mit Sofort- und Überbrückungshilfen verstrickt sein.