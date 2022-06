Das schnelle Geld mit Corona-Schnelltests Wie sehr hat das Gesundheitsministerium unter Jens Spahn versagt?

Offenbar gab es in der Amtszeit von Minister Spahn kein Interesse an funktionierenden Kontrollen von Coronatest-Einrichtungen. Stattdessen wurden mehr als 10 Milliarden Euro an Betrüger ausgezahlt.