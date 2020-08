Rückkehrer aus Risikoländern Darf die Polizei Reisende am Flughafen zum Corona-Test zwingen?

Ab dieser Woche soll es an Flughäfen Corona-Pflichttests für Urlauber aus Risikoländern geben. Darf die Polizei Reisende dazu zwingen? Was Behörden gegen Verweigerer tun dürfen - und was nicht.