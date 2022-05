In seiner Mitteilung bezieht sich der DAV auf den Fall einer 14-Jährigen, deren getrennt lebende Eltern sich das Sorgerecht für ihre Tochter teilen. Demnach konnten sich beide nicht einigen, ob das Mädchen gegen Corona geimpft werden sollte. Der Vater befürwortete die Impfung, die Mutter lehnte sie ab.

Zwar spreche viel dafür, die Entscheidungsbefugnis dem Elternteil zu übertragen, der sich an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission orientiere, erläuterte das OLG seine Begründung. Aber auf den Willen des Kindes müsse man Rücksicht nehmen – jedenfalls dann, wenn mit zunehmender Reife die Selbstbestimmung des Kindes an Gewicht gewinne und es sich eine eigenständige Meinung bilden könne.

Das OLG wies darauf hin, dass es dabei keine feste Altersgrenze gebe, sondern vielmehr die individuelle Entwicklung des Kindes den Ausschlag gebe. Das Gesetz gehe aber an vielen Stellen davon aus, dass mit 14 ein gewisses Maß an Einsichtsfähigkeit und Eigenverantwortung vorhanden sei. So würden etwa Kinder mit 14 Jahren auch strafmündig.