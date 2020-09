In Nigeria und den Niederlanden Millionenbetrug mit Schutzmasken für deutsche Behörden - Ermittler fassen Verdächtige

Ein Geschäftsmann sollte für Behörden Corona-Masken besorgen - und fiel auf Betrüger herein. Zwei Täter sind in den Niederlanden verurteilt worden. Die mutmaßlichen Hintermänner wurden in Nigeria verhaftet.