Es gibt nur wenige vergleichbare Fälle

Die Schwierigkeit sei, dass es wenig vergleichbare Fälle gebe, sagte Oberstaatsanwältin Elvira Klein der Deutschen Presse-Agentur nach dem ersten Verhandlungstag. Rechnungen zur Schadenshöhe basierten auf Schätzungen und Mittelwerten. »Man muss sich dem Ergebnis nähern, das am wahrscheinlichsten ist, so nah wie möglich an der Wirklichkeit«, so Klein. Erschwert wird die Suche nach der Wahrheit auch dadurch, dass die Ermittlungen bis zum Prozessbeginn 15 Jahre gedauert haben. Nach 10 Jahren ab der Tat würde Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall verjähren.