Wer eine private Unterkunft im Internet bucht, der ist auf die Bewertungen seiner Vorgänger angewiesen. Den Frauen, die bei einem 29-Jährigen in Hamburg-Winterhude als "Couchsurferinnen" übernachten wollten, hat das nichts genutzt: Die Bewertungen ihres Gastgebers waren gut, ihre Übernachtungen offenbar höllisch.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann: Er soll seine Besucherinnen gequält haben. Bis zu 20 Frauen aus Deutschland und ganz Europa haben Anzeige erstattet, sagte die Staatsanwaltschaft Hamburg dem SPIEGEL. Der Mann soll den Frauen u.a. ein Getränk angeboten haben, das Harndrang und Magenkrämpfe verursachte - und sie dann von einer Toilette ferngehalten haben.

Angst, gefilmt zu werden

Rechtsanwalt Ralf Peisl vertritt eine der Betroffenen. Die Frau aus dem Raum Nürnberg sei für eine Tagung in Hamburg gewesen, sie habe zwei Nächte per "Couchsurfing" bei dem 29-Jährigen übernachtet. Couchsurfing.com ist eine Internet-Plattform, auf der Menschen kostenlose Übernachtungen für Reisende anbieten können. Der 29-Jährige habe der Frau etwas zu essen und zu trinken angeboten, dann habe er ihr die Stadt zeigen wollen, sagt der Anwalt.

Schon beim Verlassen der Wohnung habe seine Mandantin starken Harndrang verspürt, der Mann habe sie vertröstet. Man käme an vielen Cafés vorbei. Doch die versprochenen Cafés blieben den Angaben zufolge aus und die Frau habe sich schließlich in einem Dixie-Klo erleichtert. Gegenüber ihrem Anwalt Ralf Peisl gibt sie später an, sie habe sich gewundert, dass ihr Gastgeber vor der Klotür mit dem Handy in der Hand gestanden habe. Mit dem Wissen von heute fürchtet sie, heimlich gefilmt worden zu sein.

Am nächsten Tag sei sie von ihrem Gastgeber mit einem Schnaps empfangen worden, von dem ihr schwindelig geworden sei. Dies habe sie dem Schnaps zugeschrieben, sagte sie dem "Hamburger Abendblatt". Einen Verdacht gegen den 29-Jährigen hegte sie damals nicht, sie schrieb ihm eine gute Bewertung.

Die schlimmsten Bauchkrämpfe ihres Lebens

Kurz nach der Reise sei seine Mandantin jedoch von einer anderen Frau kontaktiert und gefragt worden, wie es ihr in Hamburg ergangen sei, erzählt Anwalt Peisl. So wurde nach und nach klar, dass auch andere Frauen mit zum Teil extremem Unwohlsein während ihres Aufenthalts bei dem 29-Jährigen zu kämpfen gehabt hätten.

Ende Oktober 2018, sechs Tage nach ihrer Rückkehr aus Hamburg, erstattete Peisls Mandantin Anzeige. Laut Staatsanwaltschaft sind inzwischen bis zu 20 Anzeigen eingegangen.

Das "Hamburger Abendblatt" zitiert eine Frau, die angibt, sie habe "die schlimmsten Bauchkrämpfe ihres Lebens gehabt". Auf der Toilette habe eine Notiz gelegen, dass das Klo leider defekt sei. In der folgenden Nacht habe sie extremen Harndrang verspürt und eine neue Notiz entdeckt: Das Wasser sei abgestellt worden. Sie habe den Hinweis ignoriert und sich trotzdem auf das WC gesetzt. Dabei habe sie festgestellt, dass das Wasser funktionierte.

Der 29-Jährige ist frei, sein Couchsurfing-Profil allerdings ist nicht mehr online. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Verdacht illegaler Aufnahmen bisher nicht erhärtet. Was der Verdächtige zu den Vorwürfen sagt, ist nicht bekannt. Er habe die Möglichkeit gehabt, Angaben zu machen, hieß es von der Staatsanwaltschaft lediglich.

Peisl sagt, das Verhalten des Hamburgers habe für seine Mandantin einen "fürchterlichen Vertrauensbruch" dargestellt. Dem "Abendblatt" sagte sie, dass sie nach wie vor unter den psychischen Folgen leide. So traue sie sich nicht mehr, in öffentlichen Räumen zu duschen.

Sollte sich der Verdacht gegen den 29-Jährigen erhärten und es zum Prozess kommen, droht ihm eine lange Freiheitsstrafe: Das Strafmaß bei gefährlicher Körperverletzung liegt zwischen mindestens sechs Monaten und zehn Jahren Haft.