Der Boxer soll C. beim CSD im August 2022 gegen den Kopf geschlagen haben, als dieser sich schützend vor Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung stellte. Der 25-Jährige fiel mit dem Hinterkopf aufs Pflaster und starb Tage später an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Verteidiger Siegmund Benecken sprach sich für eine »angemessene Jugendstrafe« aus, nannte aber kein genaues Strafmaß. Am Mittwoch will die Kammer ihr Urteil verkünden.