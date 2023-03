Die Tat hatte deutschlandweit Debatten um Queerfeindlichkeit ausgelöst.

Eine Gutachterin hatte erklärt, der Angeklagte habe angegeben, schwul zu sein. Er habe fast paranoide Angst davor, dass seine Homosexualität für ihn und seine Familie schwere Folgen haben könnte. Der Mann habe »glaubwürdig negiert«, dass er eine homophobe oder transfeindliche Haltung habe.

Sie verwies auf eine schwache psychische Stabilität, erhebliche familiäre Belastungen von Kindheit an und eine schwierige Eingewöhnung vom tschetschenischen in den neuen deutschen Kulturkreis mit etwa zwölf Jahren. Der Russe habe Angst vor einer Abschiebung in die russische Teilrepublik Tschetschenien und vor der Bedrohung seiner Familie.