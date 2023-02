Tödliche Prügelattacke beim CSD in Münster Angeklagter räumt Vorwürfe ein

Daraufhin sei der 20-Jährige noch aggressiver geworden. Er soll den Mann zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 25-Jährige fiel mit dem Hinterkopf auf den Boden und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde noch in der Nacht notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Dennoch starb er wenige Tage später an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

»Schwere Verletzungen in Kauf genommen«

Der mutmaßliche Täter soll laut Anklage diese schweren Verletzungen in Kauf genommen haben. Hinweise auf eine Tötungsabsicht sah die Staatsanwaltschaft allerdings nicht.