Dachau Touristen zeigen offenbar Hitlergruß vor KZ-Gedenkstätte

Zwei Finnen reckten vor der KZ-Gedenkstätte in Dachau ihren rechten Arm in die Höhe und ließen sich offenbar fotografieren. Laut Polizei wollen sie nicht gewusst haben, dass der Hitlergruß in Deutschland verboten ist.