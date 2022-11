Die schwangere Frau war am späten Donnerstagabend in der Kleinstadt rund 50 Kilometer westlich von Kopenhagen überfallen worden, nachdem sie in einem Pflegeheim Feierabend gemacht hatte. Der Täter hatte sie aus ihrem Auto gezogen und mehrmals auf sie eingestochen. Im Krankenhaus wurde sie später für tot erklärt. Die Frau war laut dem dänischen Nachrichtensender TV2 im siebten Monat schwanger. Ihr ungeborenes Kind – ein Junge – konnte gerettet werden und überlebte den Angriff.