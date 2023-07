Fast genau ein Jahr nach dem tödlichen Amoklauf in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen ist der 23 Jahre alte Täter zur Unterbringung in einer hochgesicherten Psychiatrie verurteilt worden. Das Stadtgericht von Kopenhagen sprach ihn in allen Anklagepunkten schuldig und kam in seinem Urteil zu dem Schluss, dass der Däne die Tat geplant habe.