Gesetzesvorschlag der dänischen Regierung Langzeitgefangene sollen keine neuen Beziehungen eingehen dürfen

Der Fall sorgte in Dänemark für Empörung: Ein 17-jähriges Mädchen hatte sich in den Mörder Peter Madsen verliebt, während der im Gefängnis saß. Die Regierung will so etwas in Zukunft unterbinden.