Dänemark Wiederholungstäterin wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt

»Der größte Betrag, den wir in einem Fall von Geldwäsche vor Gericht in Dänemark gesehen haben«: In Kopenhagen ist eine Frau wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt. Sie stand für ein ähnliches Vergehen bereits vor Gericht.