Geplanter Mord aus Eifersucht Aus dem Darknet ins Gefängnis

Nico Fe. hat versucht, im Darknet einen Mord in Auftrag zu geben, und fiel dabei auf Betrüger herein. Er bereut die Tat und gilt als ungefährlich. In der Urteilsbegründung erklärt das Gericht, warum Strafe dennoch sein muss.

Von Wiebke Ramm , Berlin