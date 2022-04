Die Möbelpacker hielten den Toten demnach für eine Schaufensterpuppe. Möglich sei, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, dass die vollständig bekleidete Leiche des damals 58-jährigen Mannes auch für eine »Art Reanimationspuppe« gehalten worden sei. Der Sprecher weiter: »Das ist zwar schwer vorstellbar, aber es scheint tatsächlich so gewesen zu sein.«

Bei einer Wohnungsräumung in Darmstadt hat ein Speditionsunternehmen nach Behördenangaben offenbar versehentlich eine Leiche mitgenommen und eingelagert.

Gerichtsvollzieher verständigte die Polizei

Sämtliche Gegenstände aus der Wohnung galten nach der Räumung am 9. Februar als gepfändet, wurden mitgenommen und zunächst eingelagert. Als am 14. April ein Gerichtsvollzieher die Gegenstände sichten wollte, um ihren Wert zu taxieren, verständigte er die Polizei. »Der Verwesungszustand der Leiche war inzwischen entsprechend weit fortgeschritten«, so der Gerichtssprecher.