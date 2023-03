Bei einem Westerndreh von Hollywoodstar Alec Baldwin wurde die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen – nun wurde der Regieassistent Dave Halls zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Das zuständige Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico verhängte am Freitag das Strafmaß gegen den 63-Jährigen wegen des nachlässigen Umgangs mit einer tödlichen Waffe.