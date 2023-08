Der Mann stellte sich der Polizei zufolge nach einer Absprache zwischen der Staatsanwaltschaft Vicenza und seinen Verteidigern »zur Vollstreckung einer freiheitsentziehenden Maßnahme« am Grenzübergang. Er soll nun in ein Gefängnis in der norditalienischen Stadt Vicenza gebracht werden – es wurde vorsorglich Untersuchungshaft angeordnet.