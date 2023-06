Im Zusammenhang mit dem Unfalltod des früheren Radprofis Davide Rebellin im vergangenen November ist ein deutscher LKW-Fahrer festgenommen worden. Das teilte die italienische Staatsanwaltschaft mit. Der Angestellte eines Unternehmens im Münsterland habe Rebellin am 30. November 2022 in der Gemeinde Montebello Vicentino in der Region Venetien mit seinem Fahrzeug gerammt und sei weitergefahren. Der 51-jährige Rebellin, bekannt als Sieger zahlreicher Klassiker, war noch an der Unfallstelle gestorben.