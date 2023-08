Unterwegs mit den Polizisten der Davidwache »Nach 22 Uhr haben wir Glasflaschenverbot hier«

Prügeleien, Diebstähle, Betrügereien – all das ist auf Sankt Pauli nicht die Ausnahme, sondern der Normallfall. Bis zu 60.000 Besucher fallen an Wochenenden in das Partyviertel rund um Reeperbahn ein.