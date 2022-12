Drei Jahre waren sie verschwunden, nun sind zahlreiche Schmuckstücke wieder aufgetaucht, die beim Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden gestohlen worden waren. In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember konnten die Soko Epaulette und das LKA Sachsen einen erheblichen Teil des Diebesgutes sicherstellen, wie die Behörden am Samstag mitteilten . Demnach handelt es sich um 31 Einzelteile, darunter auch mehrere vollständig erscheinende Stücke, wie der Hutschmuck und der Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens aus der Brillantgarnitur.