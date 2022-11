In Londons National Gallery überschütteten sie Vincent van Goghs Meisterwerk »Sonnenblumen« mit Tomatensuppe, in Potsdam bewarfen Aktivisten ein Werk des Impressionisten Claude Monet mit Kartoffelbrei. Im August klebten sich zwei Aktivisten an ein Werk von Lucas Cranach dem Älteren in der Berliner Gemäldegalerie und in Dresden an die weltberühmte »Sixtinische Madonna« von Raffael.