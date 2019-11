Ein bislang unbekannter Täter hat in Den Haag in den Niederlanden mindestens drei Menschen mit Messerstichen verletzt. In einer Einkaufsstraße sei es zu der Tat gekommen, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Rettungskräfte seien vor Ort. Der "Telegraaf" schrieb, aufgrund des "Black Fridays" hätten sich viele Menschen in der Einkaufsstraße aufgehalten.

Details zur Tat gab die Polizei bislang nicht bekannt. Auf Twitter veröffentlichte sie aber die Fahndung nach einem verdächtigen Mann im Alter zwischen 45 bis 50 Jahren. Er soll dunkle Hautfarbe haben, schwarze Haare, einen Schal und einen grauen Jogginganzug tragen.

Eine Polizeisprecherin sagte laut der Nachrichtenagentur AP, es sei nicht klar, ob es sich um einen Terroranschlag handele.

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) November 29, 2019

Erst wenige Stunden zuvor war es in der britischen Hauptstadt London zu einer Messerattacke mit drei Toten gekommen.