Ein Film von 1998 beschäftigt Denise Richards offenbar noch immer. In dem Erotik-Thriller "Wild Things" zeigte die Schauspielerin viel Haut. Das haben nun offenbar auch ihrer Töchter, 13 und 15 Jahre alt, mitbekommen.

Die Mädchen hätten sie auf den Film angesprochen, weil Freunde den Film erwähnten, sagte Richards dem australischen Online-Portal "Yahoo Lifestyle Australia". Der 48-Jährigen gefiel das offenbar gar nicht: "Ich war schockiert", sagte sie demnach. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht will, dass sie den Film sehen."

In dem Erotik-Thriller ist die Schauspielerin unter anderem in einer Pool-Szene mit Kollegin Neve Campbell zu sehen, in der sich beide küssen. Richards sagte, sie stehe dazu: "Es war ein Drehbuch, das ich liebte, ich war einfach mal kreativ."

Doch ihre Töchter seien noch nicht im richtigen Alter für den Film. "Wenn sie ihn eines Tages sehen, sind sie vielleicht nicht damit einverstanden, aber dafür hat Mutti sich nun einmal entschieden".

Das frühere Bond-Girl ("Die Welt ist nicht genug") war von 2002 bis 2006 mit dem Schauspieler Charlie Sheen ("Two And A Half Men") verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter, die 13 und 15 Jahre alt sind. Richards hat zudem eine siebenjährige Adoptivtochter. Seit September 2018 ist sie mit dem Schauspieler Aaron Phypers verheiratet.