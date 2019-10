Rund 500.000 Euro Schaden Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck von Dennis Schröder

Basketball-Star Dennis Schröder ist bestohlen worden. Einbrecher erbeuteten bei dem 26-Jährigen Bargeld und Gegenstände im Wert von rund einer halben Million Euro.

Wie ein Polizeisprecher in der Nacht bestätigte, stiegen Diebe am Samstag in das Haus des NBA-Profis von Oklahoma City Thunder westlich von Braunschweig ein. Laut einer Mitteilung der Polizei durchsuchten die unbekannten Täter die Räume des Einfamilienhauses. Unter den gestohlen Gegenständen befand sich demnach Schmuck.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Einbruch berichtet. Nach Informationen der Zeitung wurde die Terrassentür des Hauses aufgehebelt.