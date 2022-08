Es sei zu einem Gerangel gekommen, sagt Nerling. So sagt es auch ein Besucher der Veranstaltung als Zeuge vor Gericht. Der heute 78-Jährige spricht von einer »körperlichen Begegnung« mit Nerling, »nicht intensiv«. Eine genaue Erinnerung habe er heute nicht mehr an den Vorfall. Er habe wohl in Richtung Kamera gegriffen, um das Filmen zu unterbinden, sagt der Zeuge. »Dann lag ich irgendwann auf dem Boden.« Verletzt worden sei er nicht. Das Gericht spricht Nerling vom Vorwurf der Körperverletzung frei. Übrig bleibt in diesem Fall Hausfriedensbruch.

Eine Infotafel zu den Verbrechen einer Wehrmacht-Division überklebte er mit Panzertape

Nach Überzeugung des Gerichts ging es Nerling mit seinen Videos darum, die Aufmerksamkeit der rechten Szene zu erlangen. Sein Bestreben sei es, Geschichtsrevisionismus zu betreiben, indem er die Zeit des Nationalsozialismus umzudeuten versuche. So auch in einem weiteren Video, das ihn an einem Gedenkstein in Lüneburg zeigt. Eine Tafel informiert dort über die Verbrechen einer Wehrmacht-Division. Nerling kommentiert die Aufschrift süffisant und stellt nach Überzeugung des Gerichts die Verbrechen der Division infrage.

Für das Gericht hat er sich damit in einem weiteren Fall der Volksverhetzung schuldig gemacht. Die Infotafel überklebte Nerling mit schwarzem Panzertape. Darauf schrieb er mit weißer Schrift: »Deutschland lebt! Wohlan!« Zumindest Sachbeschädigung war das nicht, urteilt das Gericht. Das Klebeband ließ sich lösen.

Nerling bleibt bis zuletzt seiner Linie treu und uneinsichtig. »Ich frage mich die ganze Zeit, wo die Geschädigten sind«, sagt er in seinem letzten Wort. »Die Geschädigten sehe ich nicht.« Der Richter ermahnt ihn eindringlich, die Bewährungszeit ernst zu nehmen. Wird er innerhalb von drei Jahren erneut straffällig, droht ihm Gefängnis, sofern das Urteil rechtskräftig wird. Der Staatsanwaltschaft hatte elf Monate Haft auf Bewährung, die Verteidigung nur eine Geldstrafe gefordert.