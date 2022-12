Der 51 Jahre alte Rebellin, der früher auch für den deutschen Eliterennstall Gerolsteiner gefahren war und seine lange Profikarriere erst vor wenigen Wochen beendet hatte, war am Mittwochvormittag an einem Kreisverkehr in Montebello Cicentino von dem Sattelzug erfasst worden.

Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte nun weitere Details: Wie Augenzeugen berichteten, sei der Deutsche nach dem Unfall ausgestiegen und habe sich dem auf der Straße liegenden Rebellin genähert. Dann aber sei er sofort wieder in das Fahrerhaus des Sattelschleppers eingestiegen und davongefahren. Er wurde dabei von Passanten fotografiert – anhand dieser Bilder konnten die Carabinieri den Mann ausfindig machen. Laut »La Repubblica« soll der Lkw-Fahrer der Bruder des Speditionsbesitzers sein.