Bei einem internationalen Einsatz gegen Drogenschmuggler sind in Deutschland , Belgien und den Niederlanden etwa zehn Verdächtige festgenommen worden.

Bei den groß angelegten Durchsuchungen am Mittwoch seien fünf Männer in Antwerpen festgenommen worden. Sie sollen zwischen 27 und 38 Jahre alt sein. Zudem habe es rund 40 Hausdurchsuchungen in Deutschland und den Niederlanden gegeben.