Mehr als 23 Tonnen Kokain soll eine mutmaßliche Bande von Drogenhändlern aus Süd- und Mittelamerika in die Europäische Union verschifft haben. Allein 16 Tonnen entdeckten Zollfahnder im Februar 2021 im Hamburger Hafen . Der Rekordfund wird einer international agierenden Tätergruppe zugeordnet, die nach Überzeugung der Ermittler am Mittwoch zerschlagen wurde.

Bei einer groß angelegten Razzia seien Wohnungen und Geschäftsräume in Deutschland , den Niederlanden , Belgien , Spanien und Paraguay durchsucht worden. Rund 20 Verdächtige seien vorläufig festgenommen worden – darunter auch mutmaßliche Drahtzieher.

»Die Festnahmen betreffen nicht die ›kleinen Fische‹, sondern die Köpfe der Organisation«, sagte Bernd Gründel, Vizepräsident des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen. So sei in Dubai am frühen Donnerstagmorgen ein 39 Jahre alter Deutscher mithilfe der örtlichen Polizei gefasst worden.

Mutmaßliche Drahtzieher offenbar vorbestraft

Der gebürtige Hannoveraner habe sich schon Ende 2020 in die Vereinigten Arabischen Emirate abgesetzt. Damals habe sein langjähriger Freund die Geschäfte in Hannover übernommen, heißt es. Der 43-Jährige sei gemeinsam mit zwei Komplizen Mitte März 2022 in Spanien festgenommen worden. Auch er sei ein führender Kopf. »Beide Personen sind einschlägig vorbestraft«, sagte der leitende Kriminaldirektor des LKA, Christian Zahel.