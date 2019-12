Eine 20-Jährige flog mit Blüten aus einem Tintenstrahldrucker auf. Und dann gab es noch Sturzgeburten in einer Autobahnbaustelle und einem Schnitzel-Restaurant: Hier sind die kuriosesten Polizeimeldungen des Jahres.

Frau mit Pürierstab überfällt Spielhalle

Bewaffnet mit einem Pürierstab und maskiert mit einem Motorradhelm hat eine Frau Anfang des Jahres eine Spielhalle in Hamm überfallen. Bargeld konnte die Unbekannte jedoch nicht erbeuten.

Laut Polizei hatte die Frau nachts unter Vorhalt des in einem Jutebeutel versteckten Küchengeräts von einem Mitarbeiter der Spielhalle Bargeld gefordert. Der 56-Jährige habe sich unbeeindruckt gezeigt, hieß es. Er habe der Frau den Beutel samt Pürierstab abgenommen und sie aus der Spielhalle befördert. Sie flüchtete den Angaben zufolge zu Fuß.

Müder Einbrecher schläft in Bettengeschäft ein

Er schlief tief und fest in einem Ausstellungsbett: Die Polizei hat im Februar einen offensichtlich übermüdeten Einbrecher in einem Bielefelder Bettengeschäft gefasst.

Der 29-Jährige hatte den Angaben der Ermittler zufolge in der Innenstadt eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in den Laden zu gelangen. Dann konnte er den weichen Betten im Geschäft aber wohl nicht widerstehen und legte sich zur Ruhe.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Als die Beamten den Einbrecher weckten, habe er aggressiv reagiert - vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Baby drängelt - Geburt in Autobahnbaustelle

"Das war eine Sache von Minuten": Weil es ihr Baby besonders eilig hatte, musste eine Frau Ende Februar in einer Baustelle auf der Autobahn 3 entbinden - mithilfe der Polizei.

Das Ehepaar sei auf dem Weg nach Regensburg gewesen, als zwischen Frauenaurach und dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen die Wehen eingesetzt hätten, sagte ein Polizeisprecher. Das Paar habe an einer Baustelle angehalten und den Notarzt gerufen. Eine Polizeistreife sei zuerst an Ort und Stelle gewesen. Die Beamten seien so unfreiwillig zu Geburtshelfern geworden. Als der Rettungswagen eintraf, sei das Kind schon auf der Welt gewesen. Das Baby heißt Karl.

Ähnlich erging es Anfang März einer Hamburgerin, die ihr Kind in einem Schnitzel-Restaurant zur Welt brachte. Die hochschwangere 34-Jährige war laut Feuerwehr bei Schweinske im Stadtteil Farmsen essen, als plötzlich die Wehen einsetzten.

Laut "Bild"-Zeitung hatte die Erzieherin gerade ihr Schnitzel mit Pilzsauce aufgegessen, als sie zur Toilette musste. "Kaum waren wir auf der Toilette angekommen, ist die Fruchtblase geplatzt. Keine drei Sekunden später guckte auch schon das Köpfchen von meiner Kleinen raus", sagte die Frau der Zeitung. Nur rund 20 Minuten später war demnach Tochter Matilda geboren.

Dieb lädt Handy bei Einbruch - und vergisst es

Ein Mann hat im Frühjahr während eines Einbruchs in Köln sein Handy aufgeladen. Als er flüchtete, vergaß er das Telefon jedoch in der Wohnung - und kehrte zurück, um es abzuholen.

Laut Polizei war der Verdächtige durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung in der Kölner Innenstadt eingestiegen und hatte die Kreditkarte der Bewohnerin gestohlen. Wenig später kehrte er zum Tatort zurück. Demnach klopfte der Mann gegen das Fenster und sagte: "Mein Handy liegt noch in der Wohnung." Die Frau händigte ihm das Gerät aber nicht aus. Die Beamten konnten ihn kurz darauf in der Nähe der Wohnung fassen.

Mann gibt Polizei Schlüssel zu Drogenplantage - aus Sorge um Hund

Weil er im Krankenhaus lag, hat ein Mann die Polizei gebeten, seinen Hund aus seiner Wohnung zu holen. Die Beamten fanden jedoch nicht nur das Haustier vor - sondern auch eine Marihuanaplantage.

Der 24-Jährige aus Hattingen an der Ruhr hatte Anfang April wegen Schmerzen den Rettungswagen gerufen und war in eine Klinik gebracht worden. Da sein Hund allein in der Wohnung zurückgeblieben war, gab er den Beamten seinen Wohnungsschlüssel.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Zufallsfund: Diese Pflanzen stellte die Polizei in der Wohnung des 24-Jährigen sicher

Die Polizisten wollten das Tier vorübergehend beim Tierschutz unterbringen. Als sie die Wohnungstür öffneten, schlug ihnen sofort der Geruch der Pflanzen entgehen.

Kölner Polizei bringt nackten Schlafwandler nach Hause

Ein nackter Mann ist im Juni von der Polizei in der Kölner Innenstadt aufgegriffen worden. Ein Zeuge hatte den Unbekleideten zwischen geparkten Autos hin und her laufen gesehen. Als die Beamten eintrafen, habe der Mann einen "extrem schläfrigen Eindruck" gemacht, hieß es.

Fragen zur Situation habe er erst verzögert beantwortet. Der 37-Jährige sagte demnach den Beamten, dass er gelegentlich schlafwandle. "Als ich gerade wach geworden bin, habe ich gemerkt, dass ich ohne Bekleidung und Schlüssel das Haus verlassen habe."

Da der Mann keine Papiere bei sich hatte, brachten ihn die Polizisten nach Hause. Dort öffneten sie die ins Schloss gefallene Wohnungstür und ließen sich seinen Ausweis zeigen.

20-Jährige will Auto mit 15.000 Euro selbst gedrucktem Falschgeld kaufen

In einem Autohaus in Kaiserslautern hat eine Frau im Sommer versucht, mit Falschgeld einen Wagen zu kaufen - ohne Erfolg. Die 20-Jährige wurde noch im Geschäft festgenommen, als sich die 15.000 Euro in bar als Blüten herausstellten, wie die Polizei Pirmasens und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitteilten.

Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnung in Pirmasens beschlagnahmten die Ermittler demnach weiteres Falschgeld im Gesamtwert von 13.000 Euro. Das Falschgeld war allerdings auch leicht zu erkennen. Es handelte sich laut Polizei fast ausschließlich um kopierte Banknoten von 50- und 100-Euro-Scheinen, die die Frau offensichtlich mit einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker erstellt hatte.

Polizeidirektion Pirmasens Wohnung in Pirmasens: Falschgeld aus dem Tintenstrahldrucker

Im Drucker befand sich den Angaben zufolge sogar noch ein frischer Ausdruck an falschen Banknoten. Dafür hatte die 20-Jährige gewöhnliches Druckerpapier benutzt.