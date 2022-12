So viele Gefangene kamen in den Bundesländern mindestens frei: NRW 291, Baden-Württemberg 200, Berlin 160, Rheinland-Pfalz 88, Hessen 75, Sachsen 48, Niedersachsen 46, Brandenburg 40, Schleswig-Holstein 26, Hamburg 23, Sachsen-Anhalt 22, Mecklenburg-Vorpommern 16, Bremen 9, Thüringen 7, Saarland 5. Im vergangenen Jahr waren es vor den Feiertagen bundesweit mehr als 790 Menschen.

Als einziges Bundesland beteiligt sich Bayern, wie in den Vorjahren, nicht an der sogenannten Weihnachtsamnestie. Eine Weihnachtsamnestie »würde einen nicht sachlich gerechtfertigten Vorteil gegenüber anderen Gefangenen gewähren, deren Haftzeit – zufällig – zu anderen Zeiten endet, etwa an Ostern oder Pfingsten«, hatte das Justizministerium im vergangenen Jahr erklärt.