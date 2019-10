Der Atlético-Madrid-Profi Diego Costa hat sich vor einem spanischen Gericht wegen Steuervergehen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro schuldig bekannt. Das berichteten mehrere spanische Medien, darunter "El Mundo" .

Der spanische Fußballnationalspieler akzeptierte demnach eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Diese muss er jedoch nicht antreten, sondern kann sie durch eine Geldstrafe ersetzen. Im Jahr 2014 hatte Costa die Einkünfte aus einem Werbevertrag mit Adidas nicht korrekt deklariert.

Costa hat den Berichten zufolge den spanischen Steuerbehörden bereits den Betrag von 1.142.888 Euro nachgezahlt. Zusätzlich hat er 600.000 Euro Strafe zu zahlen.

Schon in der Vergangenheit waren Fußballer in Spanien mit den Finanzbehörden in Konflikt geraten, so auch Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Xabi Alonso.