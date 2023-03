Demnach entfernt sich der Jugendliche nach dem Vorfall nahe Dierdorf (Landkreis Neuwied) mit Freunden in unbekannte Richtung. Er hat sich laut den Beamten in enorme Lebensgefahr gebracht. Außerdem habe er sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr strafbar gemacht. Deshalb ermittele die Bundespolizei in Trier.