Die Harburger Polizei ermittelt gegen 21-Jährigen, der sich Zutritt zum Anwesen von Dieter Bohlen verschafft haben soll. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 2,66 Promille.

Zu dem Vorfall kam es laut einer Meldung am frühen Sonntagmorgen in Tötensen im Landkreis Harburg. Der Mann kletterte einem Sprecher zufolge über einen Zaun und beschädigte mit einem Stuhl eine Fensterscheibe. So löste er den Alarm aus.

Die Polizei rückte an und fand den Mann auf dem Grundstück. Der 21-Jährige wurde festgenommen. Wegen seines hohen Alkoholpegels kam er dem Sprecher zufolge in ein Krankenhaus.

In Psychiatrie eingeliefert

Danach sei er in Gewahrsam genommen worden. In seiner Zelle habe der Mann versucht, sich selbst zu verletzen. Deswegen sei er inzwischen in einer Psychiatrie. Gegen ihn wird wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt.

Dieter Bohlen wurde in den Achtzigerjahren als Mitglied des Popduos Modern Talking bekannt. Nach nationalen und internationalen Erfolgen tritt er vor allem als Juror in Castingshows auf.