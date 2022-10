Sein Anwalt teilte dem SPIEGEL mit, dass Brockes Strafanzeige beim Polizeipräsidium München gestellt habe. Brockes spreche sich »strikt gegen Gewalt als Mittel zur Lösung von Konflikten« aus und begrüße, dass die Geschehnisse in einem objektiven Verfahren aufgeklärt würden.

Die Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft, Anne Leiding, bestätigte dem SPIEGEL, dass es am Sonntagabend in diesem Zusammenhang »Feststellungen durch die Polizei« gegeben habe. Man prüfe derzeit, ob ein Verfahren eingeleitet werden könne. Dieser sogenannte Prüfvorgang ergibt sich aus der Immunität, die Mandatsträger gegen politisch motivierte Klagen schützen soll. Vor weiteren Ermittlungen müsse erst eine Mitteilung an den Landtagspräsidenten ergehen sowie eine Wartefrist eingehalten werden, so Leiding. Die Frage, ob gegen die unbekannte Frau ermittelt werde, ließ die Staatsanwaltschaft unbeantwortet.