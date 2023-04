Matthias S., der Sözeri noch in der Tram bedroht und beleidigt hatte, erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen à 55 Euro. Sözeri hatte ihn in der Bahn von sich weggeschoben, worauf dieser zu ihr gesagt hatte: »Mäuschen, mach das nochmal und du fängst du dir eine.« S. war der einzige der Angeklagten, der zur Verkündung erschienen war.

Die Mitangeklagten Jennifer M. und René H. wurden freigesprochen, da ihnen keine Beteiligung an der Tat und auch keine Beleidigungen nachgewiesen wurden. H. hatte außerdem wohl Jennifer G. und Corinna R. letztlich von Sözeri weggezogen.

Wahrheitsfindung behindert

Die Richterin stellte ihrer Urteilsbegründung die Anmerkung voran, dass die enorme mediale Aufmerksamkeit, die der Fall kurz nach der Tat erhalten habe, die Wahrheitsfindung behindert habe. Eine Zeugin hatte ausgesagt, sie sei sich nicht mehr sicher, ob sie eine der rassistischen Aussagen selbst gehört oder sie in den Medien gelesen hatte. Mehrere Zeuginnen und Zeugen hatten außerdem ausgesagt, sie hätten den Satz gehört: »Nur weil du einen deutschen Pass hast, macht sich das noch nicht zur Deutschen«, dabei hatten einige von ihnen in der Tram gesessen, in der der Streit begann, andere hatten den Angriff auf dem Bahnsteig verfolgt. Bis zuletzt konnte nicht sicher festgestellt werden, ob der Satz gefallen war, und wer ihn gesagt haben soll.